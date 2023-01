20 Ster Holz in Flammen - Kripo sucht Zeugen

LAUFACH, OT HAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmittag musste die Feuerwehr zu brennenden Holzstapeln ausrücken und diese löschen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einer Brandörtlichkeit im Wald in der Verlängerung des Radweges nahe der Hüllingstraße aus. Rund 20 Ster Holz standen in Flammen und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zu Brandursache. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 1.500 Euro liegen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Zeitpunkt der Brandentstehung auf die Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12.30 Uhr einzugrenzen.

Die Kripo bittet daher Personen, die im Vorfeld des Feuers verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandörtlichkeit gemacht haben oder gar Personen in deren Umfeld gesehen haben, ihre Feststellungen unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.



Nach Familienstreit - Widerstand gegen Polizeibeamte - Sohn in Gewahrsam genommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Familienstreit löste am frühen Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz aus, bei dem der Sohn Widerstand leistete und in Gewahrsam genommen werden musste. Auch gegen den Vater ermittelt die Polizei, da dieser seinen Sprössling mit Pfefferspray besprüht hatte.

Die Beamten der Polizei Aschaffenburg wurden gegen 00:30 Uhr zu einem Streit unter Verwandten gerufen. Der 71-jährige Vater war mit seinem 45-jährigen Sohn in Streit geraten. Die hinzugerufene Streife erteilte dem jüngeren der beiden einen Platzverweis, nachdem sich dieser aggressiv zeigte und nicht beruhigte. Dem kam er zunächst nach, kehrte einige Minuten später jedoch wieder zurück.

Bei dem erneut aufflammenden Streit besprühte nun der 71-Jährige seinen Sohn mit einem Tierabwehrspray, sodass dieser vom Rettungsdienst versorgt werden musste.

Beim Warten mit der Polizei auf die medizinische Versorgung zeigte sich der 45-Jährige nun äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und beleidigte diese. Ihm mussten Handfesseln angelegt werden. Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Polizisten und trat nach ihnen. Die Einsatzkräfte blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Aggressor hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich, die sichergestellt wurde. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg, nachdem er aufgrund des Pfeffersprays im Klinikum behandelt worden war.

Gegen den Vater wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ob er das Tierabwehrspray in Notwehr eingesetzt hat, ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen. Der Sohn muss sich wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes verantworten.

Nach Verkehrsunfall auf B469 - Audi flüchtet von Unfallstelle

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurden ein Pkw sowie ein Lkw beschädigt. Ein dritter Pkw, der mutmaßliche Unfallverursacher, flüchtete. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 39-Jähriger, gegen 17:50 Uhr, mit seinem Lkw die zweispurige B469 in Richtung Miltenberg. Unmittelbar neben ihm fuhr auf der linken Spur ein 31-Jähriger mit seinem BMW.

Zur gleichen Zeit wollte ein bislang unbekannter Audi-Fahrer auf die B469 auffahren, übersah hierbei offensichtlich den Lkw und fuhr auf die Hauptfahrbahn auf. Der Lkw musste nach links auszuweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und touchierte hierbei den BMW des 31-Jährigen.

Der Fahrer des Audi setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wird nun jedoch von den Unfallermittlern der Polizei Obernburg gesucht. Ein Verfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Obernburg a. Main bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06022/629-0.