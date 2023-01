33. Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen – Altstadt

Am Donnerstag, 05.01.2023, gegen 00:00 Uhr, fuhr eine 59-jährige Fahrradfahrerin mit Wohnsitz in München auf der Straße Viktualienmarkt vom „Tal“ her kommend und wollte nach links auf die Marktfläche einbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 36-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls mit Wohnsitz in München, in Richtung des Rindermarktes über den Viktualienmarkt. An der Ecke eines Marktstandes stießen die beiden Fahrradfahrerinnen zusammen. Beide stürzten daraufhin.

Die 59-Jährige wurde leicht verletzt und musste nicht medizinisch behandelt werden. Die 36-Jährige wurde am Arm schwer verletzt und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

34. Zimmerbrand durch Weihnachtsbaum mit Kerzen – Berg am Laim

Am Mittwoch, 04.01.2023, gegen 20:45 Uhr, meldete sich eine Anwohnerin aus dem Bereich der Kreillerstraße im Berg am Laim bei der Feuerwehr und gab an, dass es in einer Wohnung in einem gegenüberliegenden Haus brennen würde.

Durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München konnte dort ein Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss festgestellt und schließlich gelöscht werden.

Der 62-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt schwere Brandverletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 61-jährige Ehefrau wurde lediglich leicht verletzt und konnte durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Die Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass der Brand entstanden war, als der 62-Jährige Wachskerzen an einem Weihnachtsbaum anzündete.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Das Wohnzimmer, in dem der Weihnachtsbaum stand, ist nicht mehr bewohnbar.

Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen des Brandes auf andere Wohnungen in dem Anwesen zu verhindern; andere Hausbewohner wurden nicht gefährdet.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Polizei.

Warnhinweise der Münchner Polizei:

- Besondere Vorsicht bei trockenen Weihnachtsbäumen/Gestecken!

- Keinesfalls leichtentzündliche Dekorationen anbringen.

- Unbedingt auf ausreichenden Abstand zu leicht brennbaren Gegenständen (Gardinen, Tischdecken etc.) achten.

- Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen!

- Für den Notfall immer einen Eimer Wasser bereit stellen.

- Im Brandfall sofort die Feuerwehr (Notruf 112) oder die Polizei (Notruf 110) alarmieren – Brandraum verlassen, Zimmertüre schließen und gefährdete Personen warnen.

35. Versuchter Einbruchdiebstahl aus Kindergarten – Garching bei München

Am Mittwoch, 04.01.2023, gegen 14:45 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin eines Kindergartens im Bereich Am Mühlbach in Garching bei München fest, dass an der dortigen Einrichtung eine Scheibe eingeschlagen und Schränke durchwühlt worden waren. Sie informierte den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass der oder die unbekannten Täter ein Fenster eingeschlagen und in der Einrichtung mehrere Schränke geöffnet bzw. aufgehebelt hatten. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Tat wurde im Zeitraum von Montag, 02.01.2023, 12:00 Uhr bis zur Feststellung des Einbruchs durch die Beschäftigte des Kindergartens begangen.

Entwendet wurde nach jetzigem Erkenntnisstand nichts.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Mühlbach (Garching bei München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

36. Festnahme nach Diebstahl eines E-Scooters – Ludwigsvorstadt

Bereits am Mittwoch, 28.12.2022, hatte ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einer Polizeidienststelle eine Strafanzeige erstattet, weil sein E-Scooter entwendet worden war. Er hatte ihn am Sonntag, 25.12.2022, gegen 17:00 Uhr, im Hauseingang eines Anwesens in der Bayerstraße abgestellt und mit einem Fahrradschloss versperrt. Am Tag der Anzeigenerstattung gegen 13:00 Uhr hatte er dann festgestellt, dass offenbar das Schloss durchtrennt und der Roller entwendet worden war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden. Der entwendete E-Scooter konnte sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54 (KFZ-Kriminalität).

37. Raub eines Fußballs und Körperverletzungsdelikte – Pasing

Am Montag, 02.01.2023, gegen 13:40 Uhr, wurde gegenüber dem Notruf des Polizeipräsidiums München mitgeteilt, dass es auf einem Bolzplatz in der Nähe des Pasinger Bahnhofs zu einem Raub gekommen wäre. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger sich zuvor am Tatort zum Fußballspielen getroffen hatten. Unvermittelt kamen vier ihnen nicht bekannte Jugendliche auf sie zu und verlangten die Herausgabe des Fußballs. Dies verweigerten die beiden, woraufhin sie von den Jugendlichen angegriffen wurden. Der 17-Jährige wurde zu Boden gerissen und getreten, der 18-Jährige wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernten sich die Täter von dem Bolzplatz und nahmen den Fußball mit.

Der 17-Jährige und der 18-Jährige wurden verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, an der eine Vielzahl an Streifen beteiligt war, konnten mehrere Jugendliche kontrolliert werden. Unter den kontrollierten Personen konnten im Rahmen der Ermittlungen vier Tatverdächtige ausgemacht werden. Es handelt sich um zwei 16-Jährige und einen 14-Jährigen, jeweils mit Wohnsitz in München, sowie einen 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

38. Exhibitionistische Handlungen; zwei Tatverdächtige festgenommen – Altstadt und Au

Fall 1:

Am Mittwoch, 04.01.2023, gegen 06:45 Uhr, befand sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) im Bereich der Papa-Schmid-Straße und stellte einen 40-Jährigen mit Wohnsitz in München fest, welcher gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes onanierte. Bei Ansprache der Streifenbesatzung drehte sich der Münchner um, sodass die Streifenbesatzung sein erigiertes Geschlechtsteil sehen konnten.

Im Rahmen der Sachbearbeitung säuberte der 40-Jährige die Schaufensterscheibe und wurde im Anschluss vor Ort entlassen.

Fall 2:

Am Mittwoch, 04.01.2023, gegen 20:30 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Vorraum einer Bank und manipulierte an seinem erigierten Geschlechtsteil. Dies war von außen durch die Verglasung des Gebäudes öffentlich von einer 39-Jährigen mit Wohnsitz in München wahrnehmbar, sodass diese es unterließ die Bank zu betreten.

Die verständigte Polizeistreife konnte den 20-Jährigen vor Ort onanierend antreffen und nahm ihn vorläufig fest. Er wurde nach Beendigung der Sachbearbeitung wieder entlassen.

In beiden Fällen führt die weiteren Ermittlungen das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).