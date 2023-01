THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag ein Holzunterstand in Brand geraten. Die Flammen griffen in der Folge auf den Dachstuhl des unmittelbar angrenzenden Wohngebäudes über. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat inzwischen die Kripo Würzburg übernommen.

Gegen 16.40 Uhr verständigte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über einen Brand in der Dümpfelstraße. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Land am Einsatzort eintraf, hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Die Brandausbruchstelle konnte in der Folge im Bereich des angrenzenden Holzunterstandes lokalisiert werden.

Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Freiwilligen Feuerwehren Theilheim, Eibelstadt, Biebelried und Randersacker sowie die Würzburger Berufsfeuerwehr. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst vor Ort. Zwei Bewohner wurden untersucht, verletzt wurde dem Sachstand nach jedoch niemand.

Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang nicht. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einige zehntausend Euro belaufen.