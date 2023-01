SANKT OSWALD-RIEDLHÜTTE, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Ein unbekannter Täter sprühte am 03.01.2023 ein Hakenkreuz an eine Flüchtlingsunterkunft in der Geheimrat-Frank-Straße.

Der Tatzeitraum kann hierbei auf zwischen 18:30 und 19:00 Uhr an besagtem Tag eingegrenzt werden.

Zeugenaufruf

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Wer in dem obigen Zeitraum hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Passau unter 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Weiß, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 05.01.2023, 10:00 Uhr