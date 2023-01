Am 04.01.2023 ist es gegen 17:05 Uhr im Gemeindebereich Postmünster zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 18-jähriger aus dem Gemeindebereich Simbach am Inn tödlich verunglückte. Der Verunfallte befuhr mit seinem Audi die B388 von Pfarrkirchen kommend in Richtung Eggenfelden. Kurz vor Beginn des dreispurigen Streckenabschnitts kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen versuchte der 35-jährige Fahrer des Autotransportes einen Zusammenstoß noch durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichen zur rechten Seite zu vermeiden, konnte die Frontalkollision letztendlich jedoch nicht mehr verhindern.

Der Pkw-Lenker wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lastkraftwagenfahrer blieb unverletzt.

Infolge der Vollbremsung des Lkw mussten zwei nachfolgende Pkw-Fahrerinnen ebenfalls eine Vollbremsung einleiten und kollidierten dabei ihrerseits. Die 50- bzw. 55-jährigen Fahrerinnen blieben unverletzt.

An den vier unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt mehr als 50.000 Euro.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Pfarrkirchen, Schalldorf, Postmünster und Eggenfelden mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort.

Die B388 blieb bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergemaßnahmen, sowie der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, mehrere Stunden gesperrt.

