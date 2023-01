WÜRZBURG / INNENSTADT. Die Ermittlung zur Explosion einer pyrotechnischen Kugelbombe am Neujahrsmorgen hat mittlerweile die Kripo Würzburg übernommen und wird dabei vom Bayerischen Landeskriminalamt unterstützt. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die gegen 04:00 Uhr Personen am Peterplatz beim Zünden von Pyrotechnik beobachtet haben.



Wie bereits berichtet, hatte eine Anwohnerin am Peterplatz der Polizei gegen 04:00 eine Art Explosion auf der Straße mitgeteilt, durch die zwei Fenster in ihrer Wohnung beschädigt worden sind. Die ersten Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ergaben, dass möglicherweise eine Kugelbombe, wie sie für professionelles Feuerwerk verwendet wird, bei der Explosion eine derart große Druckwelle ausgelöst hatte, dass mehrere Fenster eines Wohnhauses am Peterplatz und der benachbarten Kirche Peter und Paul beschädigt worden sind.



Die Ermittlungen, die zwischenzeitlich die Kripo Würzburg mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes übernommen hat, deuten darauf hin, dass möglicherweise zwei pyrotechnische Gegenstände nahezu zeitgleich zündeten. Mittlerweile haben sich mehrere Geschädigte gemeldet und Beschädigungen an insgesamt 15 Fenstern mitgeteilt. Der Sachschaden wird dem Sachstand nach im unteren fünfstelligen Bereich liegen.



Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei weiterhin dringend nach Zeugen, die gegen 04:15 Uhr verdächtige Beobachtungen am Peterplatz gemacht haben. Von besonderer Bedeutung sind Hinweise zu Personen, die mit ungewöhnlicher Pyrotechnik hantierten.



Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.