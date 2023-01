0027 – Einbruch in Gartenhäuser

Göggingen – In der Zeit von Montag (02.01.2023) 15:00 Uhr bis Dienstag (03.01.2023) 14:00 Uhr wurde in mehrere Gartenhäuser in der Gabelsberger Straße (Im Bereich der 60er Hausnummern) eingebrochen. Im Tatzeitraum verschaffte sich eine oder mehrere bislang unbekannte Person/en Zutritt zu Gartenhäusern der dortigen Anlage. Die Gartenhäuser wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

0028 – Sachbeschädigung an Straßenbahn

Augsburg – Am Dienstag (03.01.2023) wurde eine Straßenbahn der Linie 6 in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigt. Die Straßenbahn fuhr vom Hauptbahnhof bis zur Endhaltestelle „P+R Friedberg“. Im Laufe der Fahrt muss eine unbekannte Person einen Stein oder einen vergleichbaren Gegenstand gegen eine Seitenscheibe der Straßenbahn geworfen haben. Die Seitenscheibe wurde hierdurch beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

0029 – Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt

Innenstadt – In der Nacht vom Dienstag (03.01.2023) auf den Mittwoch (04.01.2023), stellte eine zivile Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gegen 00:30 Uhr auf dem Leonhardsberg ein Motorrad und einen weißen BMW fest. Die Fahrzeuge fielen den Beamten auf, da der Motorradfahrer den Motor seiner Kawasaki wiederholt lautstark aufheulen ließ. In der Folge beschleunigten die beiden Fahrzeuge an einer Ampel rasant, woraufhin die Beamten den Fahrzeugen folgten.

Auf Höhe des Stadttheaters trennten sich die Wege der beiden Kontrahenten wieder und der Motorradfahrer beschleunigte sein Fahrzeug auf der Strecke zum Plärrergelände auf bis zu 115 km/h (Toleranz bereits abgezogen). Auf der abschüssigen Strecke der Gesundbrunnenstraße fuhr der Motorradfahrer trotz nässe und dort befindlichen Straßenbahngleisen teilweise in Schräglage. Die erheblichen Verfehlungen des Fahrers konnten durch das Videofahrzeug der Verkehrspolizisten beweiskräftig gefilmt werden. An der Langenmantelstraße konnte der 20-jährige Beschuldigte schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde auch eine unzulässige Veränderung am Winkel des Kennzeichens festgestellt, die die Lesbarkeit dieses erheblich behinderte.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts des „verbotenen Kraftfahrzeugrennens“, dem erheblichen Geschwindigkeitsverstoß und der unerlaubten Veränderung an dem Kraftfahrzeug verantworten.

Die Videoaufzeichnungen werden nun durch die Beamten der Verkehrspolizei ausgewertet. Der weiße BMW konnte nicht einer Kontrolle unterzogen werden, weshalb Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, gebeten werden sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2022 zu melden.

0030 – Verkehrsunfall auf der Haunstetter Straße

Hochfeld - Am Mittwoch (04.01.23) fuhr eine Streifenbesatzung der Schwerverkehrsgruppe der VPI Augsburg gegen 08:00 Uhr stadteinwärts auf der Haunstetter Straße, als sich plötzlich auf der Gegenspur auf Höhe des Priesterseminars ein Verkehrsunfall ereignete. Ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges verlor die Kontrolle über seinen 40 Tonner und kam nach rechts von der Straße ab. Hierbei überfuhr er ein Werbeschild und touchierte mit der vorderen Seite des Aufliegers einen Masten, welcher die Oberleitung für die Straßenbahn und die Straßenbeleuchtung trägt. Der Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock. Zur Bergung des Lkw musste ein Spezialabschleppdienst beauftragt werden. Hierzu wurde die Haunstetter Straße für die Dauer von circa 15 Minuten vollständig gesperrt. Der Fahrer konnte, nachdem er durch den Rettungsdienst untersucht und sein Lkw geborgen war, seine Fahrt zumindest bis zur Entladestelle fortsetzten.

Es entstand eine Gesamtsachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr wurde trotz des Schadens an der Oberleitung nicht beeinträchtigt.