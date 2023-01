WEIDEN I.D.OPF. Wie bereits berichtet wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 4. Dezember 2022, ein 37-Jähriger in einer Diskothek schwer verletzt. Drei Tage später verstarb er in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf konnte nun einen Tatverdächtigen ermitteln.

Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere Beweismittel, unter anderem ein Mobiltelefon, sichergestellt. Die Auswertungen dauern an. Dem Tatverdächtigen wird nach aktuellem Stand der Ermittlungen vorgeworfen, den 37-Jährigen geschlagen zu haben. In der Folge soll dieser auf dem Betonboden aufgeschlagen und letztlich verstorben sein. Der Tatvorwurf lautet nach derzeitigem Stand Körperverletzung mit Todesfolge.