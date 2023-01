REGENSBURG. Am Montagabend soll ein Streit in einer Regensburger Wohnung eskaliert sein. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Am Montag, 2. Januar 2023, gegen 23.40 Uhr, wurde der Polizei Hilfeschreie aus einem Mehrparteienhaus in der Obermünsterstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zur besagten Wohnung verschaffen und trafen dabei auf eine schwer verletzte 22-Jährige und ihren 26-jährigen eritreischen Lebensgefährten. Nach einem Streit soll der Mann die Frau mit einem oder mehreren Messern mehrfach schwer verletzt haben. Die Polizei nahm den Beschuldigten daraufhin fest und sicherte am Tatort Spuren. Die Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Der Tatverdächtige wurde am heutigen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den Mann erließ. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf

Kurz vor der Tat soll sich das Paar am bzw. im Regensburger Hauptbahnhof aufgehalten haben. Dabei habe sich die Frau mit einem noch unbekannten Mann unterhalten. Dieser Mann wird dringend als Zeuge gesucht! Die Kriminalpolizei Regensburg bittet darum, dass er sich umgehend mit Kriminalpolizei oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzt.

Nach dem Aufenthalt am Bahnhof soll sich das Paar über den Bereich Alleengürtel/Albertstraße in die nahegelegene Obermünsterstraße begeben haben. Womöglich ging die Frau nicht freiwillig mit dem Beschuldigten mit, was durch unbeteiligte Passanten unter Umständen beobachtet wurde. Zeugen dieses Weges werden ebenfalls gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sämtliche Hinweise zum Tatgeschehen können unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle abgegeben werden.