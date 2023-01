SCHROBENHAUSEN; Nachdem am 30.12.2022 eine tote Frau in Schrobenhausen aufgefunden wurde, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen derzeit nicht vor.

Am Morgen des 30.12.2022 fanden Passanten den Leichnam einer 34-Jährigen aus Schrobenhausen im Steinbach nahe des städtischen Erlebnisfreibads auf. Die näheren Todesumstände sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt geführt werden.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde am Institut für Rechtsmedizin der LMU München eine Obduktion durchgeführt.

Ein endgültiges Ergebnis der Untersuchungen steht noch aus. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen derzeit nicht vor.