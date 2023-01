BAYREUTH. Zwischen den Jahren versuchten Unbekannte sich Zutritt zu zwei Schulgebäuden im Stadtgebiet Bayreuth zu verschaffen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung

Im Zeitraum von Freitag, den 30. Dezember, bis Montagmorgen, 02. Januar, drangen Einbrecher gewaltsam in die Schulturnhalle des Graf-Münster-Gymnasiums in Bayreuth ein. Dort versuchten sie eine weitere Türe aufzubrechen, um sich Zutritt zum angrenzenden Schulgebäude zu verschaffen. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten unerkannt. Sie hinterließen einen geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Des Weiteren konnte am Montagmorgen gegen 08:15 Uhr ein Mitarbeiter ein beschädigtes Fenster an der Grundschule Herzoghöhe feststellen. Augenscheinlich versuchten hier ebenfalls Unbekannte im Zeitraum vom 23. Dezember, 20 Uhr, bis 02. Januar, 08.15 Uhr, gewaltsam in das Schulgebäude zu gelangen. Dies missglückte ihnen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, ist nun Teil der Ermittlungsarbeit des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Bayreuth.

Wer im jeweiligen Tatzeitraum, sowohl im Bereich des Schützenplatzes, als auch in der Preuschwitzer Straße, Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den versuchten Einbrüchen stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr.: 0921/506-0 zu melden.