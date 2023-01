0022 - Ausgelaufene Gülle in Biogasanlage

Buttenwiesen - Polizei und Feuerwehr wurden am 02.01.2023 gegen 22:30 Uhr in den Buttenwiesener Ortsteil Oberthürheim gerufen. Dort waren in einem Biogasanlagenbetrieb aufgrund eines technischen Defekts etwa 150 bis 200 Kubikmeter Gülle aus einem Gärbehälter ausgelaufen. Diese verteilte sich auf dem Gelände der Biogasanlage. Durch sofort eingeleitete Maßnahmen der Feuerwehr Thürheim, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein weiteres Ausbreiten der Güllemasse verhindert werden. In den Boden versickerte Gülle gelangte über Drainagen in einen angrenzenden Entwässerungsgraben. Dieser wurde durch die Feuerwehrtruppe aufgestaut und das verschmutzte Wasser abgesaugt.

0023 - Von Fahrbahn abgekommen

Nördlingen - Gestern, gegen 07:05 Uhr kam eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, als sie die Kreisstraße von Grosselfingen in Richtung B 25 befuhr. Die junge Frau prallte aus noch ungeklärten Gründen frontal gegen einen Baum und verletzte sich dadurch schwer. Sie konnte sich trotz einer erlittenen Beckenfraktur noch selbst aus dem Pkw befreien und wurde dann von einem 30-jährigen Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Die Unfallstelle wurde von den Feuerwehren Grosselfingen und Nördlingen abgesichert. Der Pkw der jungen Frau erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

0024 - Großen Geldbetrag durch Betrug erbeutet

Gleich vier Geschädigte aus den Gemeinden Zusmarshausen, Diedorf und Aystetten erschienen am Montag, 02.01.2023 gemeinsam bei der PI Zusmarshausen um Anzeige wegen Anlagebetruges zu erstatten. Die vier Männer hatten ihr Geld über einen unbekannten Finanzagenten in Kryptowährungen, angeblich bei Binance angelegt. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte ist das investierte Geld spurlos verschwunden. Der Täter bisher unbekannt. Der Gesamtschaden ist aktuell nicht bekannt, beläuft sich aber allein bei einem der vier Männer auf über 40.000, - €. Der Gesamtschaden dürfte sich daher im sechsstelligen Bereich bewegen.

0025 - Junge Fahrerin kommt von Straße ab und verletzt sich

Harburg - Am 02.01.2023, um 15.40 Uhr, fuhr eine 19-jährige Harburgerin mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2384 von Huisheim in Richtung Ronheim. Nach einem Waldstück geriet die Fahranfängerin alleinbeteiligt nach rechts in den Grünstreifen, übersteuerte ihr Fahrzeug und schleuderte über die Gegenspur zurück. Dort fuhr der Wagen eine Böschung hinunter und kam anschließend in einem Feld zum Liegen. Die 19-Jährige erlitt durch den Unfall ein Schleudertrauma sowie diverse Prellungen. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Die Feuerwehren aus Harburg und Ronheim waren mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort. Der Unfallwagen musste geborgen und abgeschleppt werden.

0026 - Katalysatoren Diebstahl in Gersthofen

Gersthofen - Bisher unbekannte Täter entwendeten während der Tatzeit vom 12.12.22 bis 02.01.23 10.30 Uhr auf einem Kfz-Abstellplatz in der Dieselstraße insgesamt 15 komplette Reifensätze.

Insbesondere flexten die Täter professionell an 6 Kfz älteren Baujahres die Katalysatoren aus und entwendeten diese ebenfalls.

Es entstand ein Vermögensschaden von rund 17.000 Euro.

Hinweise an die Polizei Gersthofen (Tel.0821/323-1810).