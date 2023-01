Psychisch belasteter Mann auf Gleisen - Polizeilichen Maßnahmen widersetzt - Unterbringung in Bezirkskrankenhaus

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montagabend hat die Miltenberger Polizei einen offenbar psychisch belasteten Mann in Gewahrsam genommen, der sich am Bahnhof auf die Gleise gelegt hatte. Da der Mann erheblichen Widerstand leistete, musste er unter Anwendung unmittelbaren Zwangs überwältigt werden. Er wurde im Anschluss in einem Bezirkskrankenhaus amtlich untergebracht.

Gegen 17.30 Uhr ging bei der Miltenberger Polizei die Mitteilung über einen sich auffällig verhaltenden Mann im Bahnhofsbereich ein, der auch auf der Gleisanlage umherlaufen soll. Die schnell dort eintreffende Streife konnte den 22-Jährigen rasch feststellen und aus dem Gefahrenbereich bringen. Der Mann war erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand und zeigte äußerst sprunghaftes und aggressives Verhalten.

Bei der folgenden Gewahrsamnahme leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Ihm mussten Handschellen angelegt werden. In den Diensträumen der Polizeiinspektion Miltenberg hatte der 22-Jährige das Mobiliar beschädigt, die Polizisten beleidigt und bedroht. Die Beamten blieben hierbei unverletzt.

Der Mann musste in der Folge in ein Bezirkskrankenhaus untergebracht werden.

An Güllesilo manipuliert - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

MILTENBERG. Ein Unbekannter hat einen Auslaufhahn eines Güllesilos aufgedreht, sodass mehrere Kubikmeter der Düngeflüssigkeit ausgelaufen sind. Glücklicherweise kam es zu keinen Bodenverunreinigungen. Die Polizei ermittelt und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagmittag stellte ein Landwirt im Altstadtweg fest, dass an einem der Güllesilos offensichtlich manipuliert worden ist. Aus dem Behälter waren fast 50 Kubikmeter des Düngers ausgelaufen. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei Miltenberg. Diese hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Dem aktuellen Sachstand nach ist davon auszugehen, dass der Auslauf von einer bislang unbekannten Person mutwillig geöffnet worden ist. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntagabend, 18.00 Uhr, und Montag, 13.00 Uhr, liegen. Der landwirtschaftliche Betrieb befindet sich nahe der örtlichen Kläranlage.

Die ausgetretene Gülle ist teilweise in einen an den Hof angrenzenden Entwässerungsgraben gelaufen. Die Polizei steht daher mit dem Wasserwirtschaftsamt in Verbindung. Der derzeitigen Einschätzung nach kam es glücklicherweise zu keinen umweltgefährlichen Bodenverunreinigungen.

Der entstandene Sachschaden begrenzt sich daher auf das nun unbrauchbare Düngegut und wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Wer diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371 / 945-0 in Verbindung zu setzen.

Unbekannter schlägt auf 40-Jährigen ein - Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Neujahrsmorgen verletzte ein Unbekannter einen 40-Jährigen im Oberkörperbereich und flüchtete im Anschluss. Die Polizei erhofft sich bei ihren Ermittlungen nun insbesondere auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach befand sich der 40-Jährige zusammen mit einem Bekannten am Neujahrsmorgen, gegen 05:10 Uhr, auf dem Nachhauseweg in der Josef-Hepp-Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Grabenstraße traten ihnen zunächst zwei Unbekannte entgegen. In der Folge schlug einer der beiden Männer mit einem nicht bekannten Gegenstand unvermittelt auf den 40-Jährigen ein.

Der 40-Jährige ging aufgrund des Schlags zu Boden und entfernte sich im Anschluss mit seinem Begleiter. Am nächsten Morgen begab er sich zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion Aschaffenburg. Er trug leichte Verletzungen von dem Angriff davon.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

30-35 Jahre alt

175-180 cm groß

Kurze Haare und Vollbart

Bekleidet mit hellem Pullover und heller Jogginghose

Von der zweiten zu dem Aggressor gehörige Person ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen sein soll.

Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Fußgänger wird von Pkw erfasst und flüchtet - 41-Jähriger schnell ermittelt

ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist ein 41-jähriger Fußgänger von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Der Mann flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 22-Jähriger, gegen 17:45 Uhr, mit seinem Pkw die Glattbacher Überfahrt und bog in den Nordring ab. Hierbei übersah er einen 41-Jährigen, der gerade zu Fuß den Nordring auf dem dortigen Fußgängerüberweg passierte und erfasste diesen mit seinem Pkw.

Der 22-Jährige und seine Beifahrerin stiegen sofort aus, um sich nach dem verletzten Fußgänger zu erkundigen. Dieser gab lediglich an, dass er "schon Schlimmeres erlebt habe" und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben.

Der 41-Jährige, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden ist, konnte kurze Zeit später von einer Streife der Aschaffenburger Polizei ermittelt werden und muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Auch gegen den 22-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.