ROSENHEIM. Bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Max-Josefs-Platz in Rosenheim im Zeitraum vom Silvester Abend, 31.12.2022, bis zum frühen Morgen des 02.01.2023 entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Weitaus höher fällt nach einer ersten Schätzung der entstandene Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich aus. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von Samstag, 31.12.2022, 18:00 Uhr, bis Montag, 02.01.2023, 06:00 Uhr verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Bäckerei am Max-Josefs-Platz in Rosenheim. Die Täter drangen in Büroräume im Obergeschoss ein und machten sich mit brachialer Gewalt an mehreren Tresoren zu schaffen. Insgesamt gelang es ihnen, einen mittleren vierstelligen Betrag Bargeld zu entwenden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf über 80.000 Euro belaufen, da unter anderem auch ein Serverraum schwer beschädigt wurde.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) führten für die Kripo Rosenheim die ersten Ermittlungen durch und wurden hierbei auch von Experten der Spurensicherung unterstützt. Inzwischen hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat K2 die weiteren Ermittlungen übernommen und richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer hat in der Tatzeit – Silvester Abend bis Montag, 02.01.2023 - im Bereich des Max-Josef-Platz in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Da die Täter mit brachialer Gewalt vorgingen und bei der Tat laute Maschinen einsetzten, müssten auch außerhalb des Gebäudes Geräusche hörbar gewesen sein!

Wem sind im Bereich des Max-Josef-Platz in Rosenheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Taten führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.