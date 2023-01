REGENSBURG, OT SCHWABELWEIS. Am 2. Januar 2023 stellte ein Firmeninhaber auf dem Gelände der Musterhaussiedlung Donaustaufer Straße/ Zufahrt Osttangente fest, dass sich über den Jahreswechsel Unbekannte Zutritt zu den Büroräumen verschafft hatten.

Im Zeitraum vom 30. Dezember 2022 bis zum 2. Januar 2023 verschafften sich mehrere unbekannte Täter durch Einschlagen von Fensterscheiben Zutritt zu den Büroräumen in vier Musterhäusern in Schwabelweis. Die Täter durchwühlten die Räume und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Über den Beuteschaden konnten die Geschädigten noch keine konkreten Angaben machen. Auf Grund der gesicherten Spuren und der identischen Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben dürfte.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um sachdienliche Hinweise.