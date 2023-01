Ingolstadt, 02.01.2023

Am Freitag, 30.12.2022 geriet in Ingolstadt ein Balkon in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 21.45 Uhr beobachtete ein Anwohner zuerst eine Explosion und unmittelbar danach Flammen auf dem Balkon einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Liebigstraße. Er verständigte umgehend die Feuerwehr.

Durch den Brand wurde die Verglasung zum Wohnzimmer komplett zerstört, zudem entstanden Rußschäden in der Wohnung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte im Rahmen der Brandortbegehung Reste von Pyrotechnik im Brandschutt feststellen. Es wird aktuell von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.

Personen, die zum oben genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden.