Freising, 02.01.2023

Am Sonntag, 01.01.2022 wurde in Freising ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 00.40 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale mit, dass gerade mehrere Personen einen Zigarettenautomaten in der Asamstraße gesprengt hätten. Laut den Angaben der Zeugen legten dunkel gekleidete, Sturmhauben tragende Personen ein unbekanntes Sprengmittel in den Warenausgabeschacht des Automaten und führten dadurch eine Detonation herbei. In der Folge entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen Zigaretten und möglicherweise auch Geld und flüchteten schließlich Richtung General-von-Stein-Straße.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5 000 Euro. Zum Beuteschaden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08122-968-0 zu melden