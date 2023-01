INGOLSTADT, OT UNSERNHERRN; Am Abend des 31.12.2022 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Pkw in Brand gesetzt und ein weiteres Fahrzeug stark beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Von einem Passanten wurde in der Silvesternacht gegen 21:20 Uhr ein brennender Pkw mitgeteilt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte gelang es Anwohnern, das in der Halbritterstraße geparkte Fahrzeug abzulöschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer auf der Beifahrerseite des Wagens absichtlich gelegt. An dem Skoda entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

In unmittelbarer Nähe zum Brandort konnte ein weiterer beschädigter Pkw festgestellt werden. Der Audi wies einen Brandschaden auf, der durch das Entzünden eines Böllers auf der Motorhaube entstanden ist.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat in diesen Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Taten unmittelbar beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0841/93430 zu melden.