KÜPS, LKR. KRONACH. In den frühen Sonntagmorgenstunden gipfelte der Streit zweier Männer in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Beteiligter eine Kieferfraktur davontrug. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun gegen den Kontrahenten.

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr geriet ein 53-Jähriger mit einem 51-Jährigen in Streit. Beide befanden sich in der Wohnung des 53-Jährigen und waren deutlich alkoholisiert. Im Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung: Der Ältere soll den Jüngeren zu Boden geschlagen und ihm durch Tritte unter anderem einen Kieferbruch zugefügt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Coburg hat nun die Ermittlungen übernommen.