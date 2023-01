Innenstadt – Am 31.12.2022 (Samstag) kam es gegen 06.00 Uhr auf dem Königsplatz zu einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen und einem 44-Jährigen. Als dabei der 44-Jährige zu Boden ging, traten die beiden jungen Männer auf ihn ein und gingen anschließend davon.



Der 44-Jährige stand wieder auf, folgte dem Duo und sprach sie erneut auf dem Königsplatz an. Einer der beiden 18-Jährigen versetzte dem Mann dabei einen Faustschlag ins Gesicht. Der 44-Jährige ging sofort zu Boden. Als ein Zeuge eingriff, liefen die beiden 18-Jährigen davon.



Mehrere Polizeistreifen begaben sich zwischenzeitlich zum Königsplatz. Dort stellten die Beamten fest, dass sich der Zustand des 44-Jährigen zunehmend verschlechterte. Als keine Vitalfunktionen mehr feststellbar waren, begannen die Beamten umgehend mit der Reanimation. Diese verlief erfolgreich. Der Mann wurde schwerstverletzt durch den Rettungsdienst in das Uniklinikum zur weiteren Behandlung gebracht.

Parallel dazu wurden umgehend erste Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen nach den beiden 18-Jährigen eingeleitet. Auch wurde das Bildmaterial der Videokameras am Königsplatz gesichtet und Zeugen zum Vorfall befragt. Diese sofortigen Maßnahmen führten bereits gegen 06.30 Uhr zur Festnahme der beiden 18-jährigen Tatverdächtigen im Bereich des Moritzplatzes.



Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte gegen den 18-Jährigen, welcher dem 44-Jährigen den Faustschlag versetzt haben soll, einen Haftbefehl. Das Amtsgericht Augsburg erließ am gestrigen Sonntag Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 18-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der zweite 18-Jährige ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige, der sich in Untersuchungshaft befindet, erheblich alkoholisiert. Beim 44-Jährigen wurde eine überdurchschnittlich hohe Alkoholisierung festgestellt.

Die Kripo Augsburg hat bereits am Samstag die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0821/323-3810 zu melden.

Insbesondere ist für die Ermittler eine Zeugin relevant, welche am Königsplatz die beiden 18-Jährigen auf Grund ihres Verhaltens angesprochen hat. Die Frau trug einen Mantel, Jeans und eine dunkle Kopfbedeckung. Sie hatte mehrere Plastiktüten dabei. Auch diese Frau wird gebeten, sich schnellstmöglich bei der Kriminalpolizei zu melden.