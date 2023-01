0013 – Brand einer Mülltonne

Bobingen – Am Sonntag (01.01.2023) wurde der Polizei gegen 00:30 Uhr ein Brand in der Rathausstraße in Bobingen mitgeteilt. Das Feuer ging ersten Ermittlungen nach von einer Mülltonne aus und griff anschließend auf ein umliegendes Restaurant über. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bobingen gelöscht, die mit insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort war.

Durch den Brand wurde neben der Mülltonne auch ein Teil der Gaststätte beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Brandursächlich dürften bereits abgefeuerte und kurz zuvor entsorgte Feuerwerkskörper sein.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen.

0014 – Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Langerringen - Am gestrigen Sonntag, 01.01.2023, stießen um 15:25 Uhr in der Singoldstraße im Ortsteil Schwabmühlhausen zwei Pkw zusammen. Eine 19-jährige Autofahrerin übersah aufgrund der tiefliegenden Sonne beim Abbiegen einen anderen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Die Unfallverursacherin erlitt dabei eine Armfraktur. Sie und zwei weitere leichtverletzte Personen wurden ins Krankenhaus Landsberg gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

0015 – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Großaitingen - Am gestrigen Sonntag, 01.01.2023, kam es um 14:10 Uhr an der Kreuzung Steingasse und Wiesenweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Aufgrund der tiefliegenden Sonne übersah die Autofahrerin den Radfahrer, der mit einem Brustwirbelbruch zunächst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

0016 - Nachbarn mit Machete bedroht

Westl. Landkreis Augsburg - Im Rahmen eines heftigen Beziehungsstreites kam es am Sonntag gegen 22:30 Uhr zu einer Bedrohung mit einer Machete. Zwei Nachbarn, ein 55-Jähriger und ein 34-Jähriger Mann, wollten den lautstarken Streit schlichten und begaben sich zu den Streitenden. Hierbei handelte es sich um einem 41-Jährigen Mann und seine gleichaltrige Lebensgefährtin. Dort bedrohte der 41-Jährige Mann den 55-Jährigen mit einer Machete, welche er diesem vor den Hals hielt. Die beiden Nachbarn flüchteten daraufhin und verständigten die Polizei. Von den Beamten ließ sich der psychisch angeschlagene Mann zunächst widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Auf der Fahrt in das Bezirkskrankenhaus schlug er dann von innen zunächst mehrfach mit seinem Kopf gegen die Scheibe des Streifenwagens und versuchte einen Beamten zu beißen und zu treten. Er wurde gefesselt. Im BKH Kaufbeuren versuchte er dann auch noch mit dem Kopf einen Feuermelder einzuschlagen. Der Mann war mit knapp 2 ‰ erheblich alkoholisiert. Bei ihm wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.