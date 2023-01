REGENSBURG. Die Mittagszeit des 31. Dezember nutzte ein unbekannter Täter, um über ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung einzusteigen.

Am 31. Dezember 2022 lüftete eine Wohnungsinhaberin im Erikaweg um die Mittagszeit ihr Schlafzimmer und begab sich anschließend zum Fernsehen in ihr Wohnzimmer. Ein bisher unbekannter Täter nutzte die Gelegnheit und stieg über das offene Fenster in die Wohnung ein. Dort entwendete der Täter Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Die Geschädigte bemerkte den Einbruch erst, als sie feststellte, dass das Bargeld nicht mehr vor Ort war. Es wurden Spuren vor Ort gesichert.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Sachbearbeitung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei zu melden.