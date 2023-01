REGENSBURG. Am 31. Dezember 2022 verschafften sich unbekannte Täter im Stadtteil Weichs Zutritt zu zwei Wohnungen. Es ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am 31. Dezember 2022, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei Wohnungen in der Bedelgasse. Im ersten Fall nutzten die unbekannten Täter Fenster im Erdgeschoss und stiegen in die Wohnung ein. Sie durchwühlten die Räume und es kam hierbei zu einem noch nicht bezifferbaren Beuteschaden.

Nur wenige Hausnummern weiter drangen unbekannte Täter ebenfalls über ein Fenster in eine Wohnung ein. Der genaue Beuteschaden konnte hier noch nicht geklärt werden, aber auf Grund des Vorgehens ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um sachdienliche Hinweise.