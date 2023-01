REGENSBURG. Bei einem Brand im Regensburger Stadtteil Burgweinting wurden mehrere Pkw beschädigt. Am Montag unterstützte ein Gutachter des Landeskriminalamts die Ermittlungen.

Wie bereits berichtet wurden am Silvesterabend in der Käthe-Kollwitz-Straße in Regensburg mehrere geparkte Fahrzeuge durch ein Brand beschädigt bzw. zerstört. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Fahrzeuge wurden vorläufig sichergestellt. Die derzeitige Sachlage deutet auf Brandstiftung hin. Es ist jedoch noch unklar, ob diese fahrlässig oder vorsätzlich begangen wurde. Für die weiteren Ermittlungen wurde am heutigen Montag ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen.

Die genaue Schadenshöhe ist weiterhin unklar, dürfte sich aber im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg weiterhin unter 0941/506-2888 entgegen.