REGENSBURG. In nur wenigen Augenblicken entwendeten Unbekannte vergangene Nacht zwei Fahrräder. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, 2. Januar, gegen 03.20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Abensstraße ein. Die Tatörtlichkeit liegt nahe der DEZ-Kreuzung bzw. der Frankenstraße. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Türe und lösten dabei einen Alarm aus. In wenigen Sekunden entwendeten sie zwei Fahrräder im Wert von über 4000 Euro und verließen das Geschäft in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.