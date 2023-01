PASSAU. Im Zeitraum von 31.12.2022 bis 02.01.2023 brachen bislang unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Kapuzinerstraße ein. Sie entwendeten eine größere Menge an Zigaretten, Spirituosen und Bargeld.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch heute, 02.01.2023, gegen 06.00 Uhr und informierte die Polizei. Die Täter verschafften sich über den Lieferanteneingang gewaltsam Zutritt in den Markt. Aus diesem konnten sie schließlich eine größere Menge Zigaretten und Spirituosen jeweils im Wert eines niedrigen 5-stelligen Betrages entwenden. Weiter gingen sie einen Tresor an und gelangten dadurch in den Besitz von Bargeld, ebenfalls im Wert eines niedrigen 5-stelligen Betrages.

Die Ermittlungen zum Einbruch wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich nach derzeitigem Stand auf einen hohen 3-stelligen Betrag.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch im Tatzeitraum von 31.12.2022, 12.30 Uhr, bis 02.01.2023, 06.00 Uhr, geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851 9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.01.2023, 14.15 Uhr