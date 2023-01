Dachstuhlbrand - Zwei Personen leicht verletzt - Brandursache bislang unklar

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Neujahrstag waren Polizei und Feuerwehr bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus im Einsatz. Zwei Hausbewohner wurden infolge des Feuers leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell bekämpfen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt zur Ursache.

Gegen 12.30 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung über Rauch aus einem Haus in der Ludwigstraße. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei drang dichter Rauch aus dem Gebäude. Der Dachstuhl stand in Flammen.

Die Hausbewohner, eine mehrköpfige Familie, hatten das Haus bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst verlassen und sich in Sicherheit bringen können. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Dieser flog den 45-jährigen Familienvater und seinen neunjährigen Sohn ins Aschaffenburger Klinikum. Beide erlitten jedoch glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die weiteren Familienmitglieder blieben unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Großheubach brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte ihn erfolgreich bekämpfen.

Bezüglich der Brandursache und Schadenshöhe hat noch am Nachmittag die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Brand von Waldhütte - Polizei ermittelt zur Ursache - Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Waldhütte geriet in der Silvesternacht in Vollbrand. Die Feuerwehr Kleinostheim konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache und sucht nach möglichen Zeugen.

Gegen kurz vor 01.00 Uhr morgens ging die Meldung bei Polizei und Feuerwehr über eine brennende Holzhütte "Am Waldrain" ein. Bei Eintreffen der Streife und der Feuerwehr stand diese bereits in komplett in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 10.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Nach Streit mit Taxifahrer - Alkoholisierter Mann greift Passanten und Bundespolizisten an - Aggressor in Polizeigewahrsam genommen

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Ein stark alkoholisierter 47-Jähriger hat am Neujahrsmorgen nach Streit mit einem Taxifahrer einen unbeteiligten Passanten im Bahnhofsbereich angegriffen. Gegen die Maßnahmen einer Streife der hinzugerufenen Bundespolizei leistete der Mann Widerstand. Die Beamten wurden leicht verletzt. Der Aggressor wurde von der Polizei Aschaffenburg in Gewahrsam genommen und leistete erneut Widerstand.

Der 47-Jährige war mit einem Taxifahrer gegen 08.30 Uhr in der Elisenstraße wegen der Bezahlung in Streit geraten. An dem Geldautomaten nahe des Hauptbahnhofs hat der stark alkoholisierte Mann schließlich einen zuvor unbeteiligten 22-Jährigen attackiert, als gerade die bereits verständigten Bundespolizisten hinzugekommen sind.

Die Beamten konnten den 47-Jährigen schnell von dem 22-Jährigen trennen. Hierbei griff der aggressive Fahrgast nun allerdings die Beamten an und schlug einen Polizisten ins Gesicht und beleidigte die Beamten. Bei der Festnahme leistete er weiter Widerstand, der allerdings rasch mittels einfacher körperlicher Gewalt gebrochen werden konnte. Leider erlitten die Bundespolizisten hierbei leichte Verletzungen. Ihren Dienst konnten sie jedoch fortsetzen. Der zuvor angegangene Passant blieb, dem aktuellen Sachstand nach, unverletzt.

Der 47-Jährige wurde vor Ort von der Aschaffenburger Polizei vorläufig festgenommen und musste für den Transport zur Dienststelle gefesselt werden. Dort wurde auf Anordnung der Ermittlungsrichterin eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von rund 1,6 Promille.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, hätte der Mann eigentlich auf freien Fuß gesetzt werden sollen. Er weigerte sich jedoch das Dienstgebäude zu verlassen und schlug erneut auf einen Polizeibeamten ein, leistete abermals Widerstand und beleidigte die Beamten. Eine Polizistin wurde dabei leicht an der Hand verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Der 47-Jährige wurde in der Folge auf richterliche Anordnung bis zum Nachmittag in Gewahrsam genommen und muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde am Samstag auf dem LIDL-Parkplatz in der Langen Straße ein parkender schwarzer Mercedes im Bereich der Stoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 11.00 Uhr und 11.20 Uhr, wurde an einem auf dem EDEKA-Parkplatz der in Aschaffenburger Straße geparkten schwarzen Skoda Enyaq die rechte Fahrzeugseite beschädigt.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 14.50 Uhr, wurde an der örtlichen Grundschule in der Hauptstraße eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 16.20 Uhr und 18.20 Uhr, wurde an einem in der Freigerichter Straße geparkten Pkw die Windschutzscheibe beschädigt und der Mercedes-Stern des Fahrzeugs abgerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.