NEU-ULM, OT HOLZSCHWANG. Am Neujahrstag kam es im Ortsteil Holzschwang zu Brand in einem Wohngebiet.

Am späten Vormittag gerieten ein Carport und der sich dahinter befindliche Schuppen eines freistehenden Einfamilienhauses in einer Wohnsiedlung in Holzschwang in Brand. Das Feuer wurde von den Bewohnern des Hauses bemerkt, worauf sie zunächst versuchten selbstständig zu löschen. Es konnten sich alle unverletzt aus dem Haus retten. Da sich das Feuer bereits zu stark ausgebreitet hatte, musste die Löschung durch die insgesamt 39 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Neu-Ulm, Holzschwang und Reutti gelöscht werden. Weiter befanden sich vier Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Schuppen, das Carport und der sich darin befindliche hochpreisige Pkw, ein Motorrad, sowie die Verbindungswand zum Wohngebäude wurden komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf über 100.000,00 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

