KOCHEL A. SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am 01.01.2023, gegen 12:00 Uhr mittags, geriet in Kochel a. See ein Zweifamilienhaus in Brand. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ca. 800.000 €. Die Kripo Weilheim übernahm die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am 01.01.2023, gegen 12:00 Uhr, entwickelte sich im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses in Kochel a. See ein Brand.

Insgesamt 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kochel, Ried und Schlehdorf konnten nach unverzüglicher Alarmierung sofort mit der Bekämpfung der Flammen beginnen. Dennoch wurde das Gebäude durch den Brand so erheblich beschädigt, dass es vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Insbesondere das Erd- und Dachgeschoss sind den Flammen stark zum Opfer gefallen.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ca. 800.000 €.

Zum Brandzeitpunkt befand sich lediglich eine Person in dem Haus, diese konnte sich selbst in Sicherheit bringen und erlitt nur eine leichte Verletzung an der Hand.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die Kripo Weilheim wird auch die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen.

Zur Brandursache kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.