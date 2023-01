LAUFEN, OT LEOBENDORF, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am 01.01.2023, gegen 03:45 Uhr, kam es zu einem Fassadenbrand an einem Wohnhaus in Leobendorf, Gde. Laufen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ca. 60.000 €. Die Kripo Traunstein übernahm die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Fassadenbrand ablöschen und ein Vollbrand des Zweifamilienhauses konnte verhindert werden.

Die Hausfassade wurde durch die Flammen komplett zerstört, die Wohnungen stark verrußt.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ca. 60.000 €.

Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde somit leicht verletzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehren übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der KPI Traunstein übernommen.

Ersten Erkenntnissen der Kripo zufolge war ein pyrotechnischer Gegenstand ursächlich für die Brandentstehung an der Hausfassade.