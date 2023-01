TACHERTING, OT PETERSKIRCHEN, LKR. TRAUNSTEIN. Am 01.01.2023, gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem Brand an einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Nähe von Peterskirchen, Gde. Tacherting. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ca. 400.000 €. Die Kripo Traunstein übernahm die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am 01.01.2023, gegen 00:00 Uhr, bemerkten Anwohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in Peterskirchen, Gde. Tacherting, einen sich schnell vergrößernden Brand an einem Heustadel.

Die sofort angeforderten, zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, konnten einen Vollbrand des Heustadels nicht mehr verhindern. Das Gebäude brannte komplett aus und die anliegenden Gebäude, ein Stall sowie ein Wohngebäude, wurden ebenfalls stark beschädigt. Ein Umgreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte jedoch verhindert werden.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei ca. 400.000 €.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle 55 Kühe aus dem ebenfalls betroffenen Stallgebäude konnten rechtzeitig gerettet werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr, übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der KPI Traunstein übernommen.

Die ersten Ermittlungen der Kripo ergaben, dass vermutlich ein Funke aus einer abgefeuerten Rakete den Heustadel unmittelbar in Brand setzte.