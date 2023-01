HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Aus bislang unbekannter Ursache brach am 01.01.2023, gegen 05:30 Uhr, ein Brand an einem Einfamilienhaus in Holzkirchen aus und verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die Kripo Rosenheim die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am 01.01.2023, gegen 05:30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in der Straße „Auf der Höh“ in Holzkirchen ein bereits in Vollbrand stehendes Gartenhäuschen. Innerhalb weniger Minuten griffen die Flammen auf die Holzfassade des anliegenden Einfamilienhauses über. Alle Anwohner konnten sich glücklicherweise selbst aus dem betroffenen Haus retten. Verletzt wurde niemand. Eine Katze schaffte es leider nicht mehr rechtzeitig aus dem Gebäude und wurde getötet.

Die Feuerwehr Holzkirchen sowie weitere umliegende Feuerwehren übernahmen mit einem hohen Kräfteansatz die Löscharbeiten.

Durch den Brand wurde das Einfamilienhaus stark beschädigt und ist auch vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehren übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der KPS Miesbach übernommen.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können.