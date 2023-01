FEUCHTWANGEN. (2) Am frühen Sonntagmorgen (01.01.2023) geriet aus noch nicht geklärter Ursache der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Bechhofen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.



Gegen 04:30 Uhr bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Vogelhuberstraße Feuer im Bereich des Dachstuhls und verständigten die Feuerwehr. Den alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden gelang es das Feuer zu löschen.

Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Erstellt durch: Michael Petzold