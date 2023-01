SÜDLICHES OBERBAYERN. Die Nacht auf den Jahreswechsel 2023 verlief im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd einsatzreich. In der Silvesternacht wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeidienststellen im südlichen Oberbayern zu 274 Einsätzen (Vorjahr: 273) gerufen.

Um in der Silvesternacht für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, waren auch heuer im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd - den Landkreisen Altötting, Mühldorf am Inn, Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und der kreisfreien Stadt Rosenheim - Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit erhöhter Anzahl im Dienst. Erwartungsgemäß stieg die Zahl der Einsätze gegen Mitternacht stark an und beschäftigte die Polizistinnen und Polizisten bis in die frühen Morgenstunden hinein.

In Rosenheim wurde die Polizei an einem Club benötigt, da dort eine aggressive Frau randalierte. Diese war erheblich alkoholisiert und weigerte sich die Personalien anzugeben, weshalb sie von der Streifenbesatzung auf die Dienststelle gebracht werden sollte. Beim verbringen in das Polizeifahrzeug versuchte sie sich mit Tritten zu wehren und spuckte die Polizeibeamten an. Aufgrund der Angriffe wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend kam sie für die restliche Nacht in Gewahrsam.

Ebenfalls in Rosenheim beobachtete eine Streifenbesatzung gegen 00:15 Uhr einen 60-jährigen Mann, wie dieser mit einer Pistole viermal in die Luft schoss. Anschließend steckte er die Waffe wieder in die Jacke. Umgehend wurde er von der Streifenbesatzung angesprochen und kontrolliert. Bei der Durchsuchung wurde in seiner Jackentasche eine Schreckschusswaffe mit dazugehöriger Munition aufgefunden. Gegen den Mann besteht seit 2007 ein Waffenbesitzverbot, er wurde angezeigt.

In Wasserburg (Lkr. Rosenheim) kam es gegen 05:20 Uhr zu einer erheblichen Körperverletzung. Nach einem Streit wurde ein 46-jähriger Mann von zwei Personen massiv niedergeschlagen, so dass er schwere Gesichtsverletzungen erlitt. Die Angreifer flüchteten daraufhin.

In Kolbermoor (Lkr. Rosenheim) kam es gegen 01:25 Uhr nach einer vorangegangen verbalen Auseinandersetzung zu einer wechselseitigen Körperverletzung, welche sich zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten entwickelte. Eine Person wurde leicht verletzt mit einer Schnittverletzung im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert.

In Altötting (Lkr. Altötting) wurde die Polizei von einer Anwohnerin informiert, dass ein volltrunkener Mann bei ihr aufgetaucht sei und sein Hemd blutverschmiert wäre. Der 39-jährige Mann sollte zur Personalienfeststellung und anschließenden Gewahrsamnahme auf die Dienststelle verbracht werden. In der Dienststelle weigerte er sich die Arrestzelle zu betreten und beleidigte die Polizeibeamten fortwährend. Weiterhin wurde bei ihm eine geringen Menge Haschisch festgestellt und er war zur Fahndung ausgeschrieben.

Ebenfalls in Altötting randalierte gegen 06:10 Uhr morgens eine 36-jährige Frau in einer Bar und griff eine Angestellte an. Nachdem die Streifenbesatzung eingetroffen war, sollte sie zur Personalienfeststellung auf die Polizeiinspektion verbracht werden. Hierbei wehrte sie sich und trat gegen das Bein einer Beamtin. Sie wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Auch in Berchtesgaden (Lkr. Berchtesgadener Land) randalierte ein 37-jähriger Mann in einer Diskothek. Er war so aggressiv und beleidigte die anwesenden Personen massiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

In der Silvesternacht kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zu vielen kleineren Bränden, ausgelöst durch Feuerwerk, Raketen oder Böller. Jedoch kam es auch zu einigen größeren Brandfällen.

In Holzkirchen kam es um 05:30 Uhr zu einem Vollbrand eines Hauses. Hier entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Ebenfalls ein schadensträchtiger Brand entwickelte sich gegen 00:00 Uhr an einem Stadl in Tacherting. Der Brand griff auf das danebenstehende Wohnhaus und einen Stall über. Alle Personen konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Da die Schadenshöhe, nach den ersten Schätzungen bei bis zu 400.000 € liegt, ermittelt nun die Kripo Traunstein.

Auch in Laufen (Lkr. Berchtesgadener Land) entwickelte sich gegen 03:45 Uhr ein Fassadenbrand an einem Wohnhaus. Durch den Brand wurde die Außenfassade sowie zwei Wohnungen beschädigt. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt. Eine erste Schätzung des Schadens liegt bei 60.000 €. Die Kripo Traunstein ermittelt nun zur Brandursache.

Insgesamt war es eine sehr arbeitsreiche Nacht für die Einsatzkräfte der Polizei.