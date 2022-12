OBERELCHINGEN / LKR. NEU-ULM / BAB 8. Einen größeren Polizeieinsatz löste die Flucht eines Fahrzeugs in der Nähe von Oberelchingen am 30.12.2020 gegen 13:40 Uhr aus. Der Fahrzeugführer entzog sich einer Kontrolle, die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug.

Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten wollten gegen 13:35 Uhr auf der BAB 8 bei Oberelchingen in Fahrtrichtung Stuttgart ein Fahrzeug kontrollieren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen hochmotorisierten Pkw der Marke Audi in dunkler Farbe mit dem Kennzeichen BB-GL2010.

Der Fahrer fuhr, bevor es zu einer Kontrolle kam, von der A 8 an der Anschlussstelle Oberelchingen ab und anschließend in nördliche Richtung weiter. Der Pkw-Fahrer wendete sein Fahrzeug im Bereich Göttingen (Stadt Langenau, Baden-Württemberg) in südliche Richtung. Die Beamten verloren den Kontakt zum Fahrzeug im Bereich der Gemeinde Oberelchingen.

Aufgrund der Flucht des Fahrers lief eine größere Fahndung nach dem Fahrzeug an, an der auch mehrere Polizeihubschrauber sowie die Streifen der umliegenden Dienststellen sowie der benachbarten Landespolizei Baden-Württemberg beteiligt waren.

Anlass der beabsichtigten Kontrolle war, dass das Kennzeichen zur behördlichen Fahndung ausgeschrieben war.

Die Fahndungsmaßnahmen laufen derzeit noch. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug oder zu dem Kennzeichen. Wer hat das Fahrzeug vorher auf der BAB 8 oder danach im Bereich Elchingen gesehen oder weiß, wo der Standort jetzt ist?

Hinweise richten Sie bitte an die Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0. (KPI Neu-Ulm)

