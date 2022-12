3341 – Zigarettenautomaten von Jugendlichen gesprengt

Obermedlingen und Bächingen a.d. Brenz – Am Freitag (29.12.2022) wurde der Polizei zunächst gegen 02:15 Uhr in der Bergstraße (Im Bereich der 20er Hausnummern) in Obermedlingen ein lauter Knall mitgeteilt. Drei junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren sprengten vermutlich mit illegalen Böllern einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten. Während der noch laufenden polizeilichen Fahndung konnte gegen 02:45 Uhr durch die eingesetzten Streifen eine weitere Sprengung akustisch wahrgenommen werden. Hierbei konnte ein weiterer gesprengter Zigarettenautomat in der Katharinendorfstraße (Im Bereich der einstelligen Hausnummern) in Bächingen a.d. Brenz festgestellt werden. Noch in Tatortnähe konnte ein Pkw mit den drei jungen Männern kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnten neben Feuerwerkskörpern auch passende Zigarettenpackungen festgestellt werden. Die drei jungen Männer wurden durch die Streifen vorläufig festgenommen. Die Sachbearbeitung beider Fälle hat die Kriminalpolizei Dillingen an der Donau übernommen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 6.000 Euro. Der genaue Diebstahlsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die drei Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen die drei wird nun unter anderem wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

3342 – Betrunken unterwegs

Stadtbergen – Am Freitag (30.12.2022) wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer gegen 01:00 Uhr in der Panzerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch eine Atemalkoholmessung festgestellt werden, dass der Mann mit über 0,8 Promille alkoholisiert war.

Den 27-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige mit einem Fahrverbot.

3343 – Alkoholisierte Flucht in Tiefgarage

Königsbrunn - Eine Blutentnahme wurde bei einem 51-jährigen Mann am heutigen Freitag gegen 02.30 Uhr durchgeführt. Er war zuvor als Führer eines Pkw einer Polizeistreife der PI Bobingen durch seine unsichere Fahrweise in der Augsburger Straße aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann ignorierte aber die Anhaltesignale und fuhr zielstrebig mit hohem Tempo in eine Tiefgarage, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und konnten den Flüchtigen dort fußläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.