REGENSBURG. Wie bereits berichtet kam es am 23. und am 27. Dezember jeweils zum Raub einer Handtasche zum Nachteil einer Seniorin. Eine von der Polizei gegründete Ermittlungsgruppe sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 29. Dezember 2022, hielt sich eine 86-Jährige gegen 16:00 Uhr vor einem Haus in der Friesenstraße auf. Ein bislang Unbekannter trat von hinten an sie heran, entriss ihr die Handtasche und flüchtete. Die Frau stürzte hierbei und wurde leicht verletzt. Eine sofort nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief zunächst ohne Ergebnis.

Es ergeben sich Parallelen zu den berichteten Vorfällen aus den letzten Tagen. So ermittelt die Polizei bereits wegen Raubdelikten, die sich am Freitag, 23. Dezember gegen 14:35 Uhr in der Rennerstraße und am Dienstag, 27. Dezember 2022 gegen 16:00 Uhr in der Burgunderstraße ereignet haben. Die einzelnen Tatorte liegen lediglich wenige hundert Meter auseinander. In allen Fällen wurde der Täter als circa 180cm groß, schlank, circa 30 Jahre alt und mit dunklerer Hautfarbe beschrieben.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen zentral übernommen. Dort wurde hierfür eine Ermittlungsgruppe gegründet. Die Polizei wendet sich an die Bevölkerung und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, das mit den Taten in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.