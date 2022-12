REGENSBURG. Die Polizei konnte einen Mann ermitteln, der am zweiten Weihnachtstag zwei Mobiltelefone geraubt haben soll. Er befindet sich nun in Haft.

Am Montag, 26. Dezember 2022, gegen 21:15 Uhr, wurde die Polizei in die Albertstraße gerufen. Ein zunächst Unbekannter soll eine 13-Jährige aufgefordert haben, die beiden Mobiltelefone, die sie in der Hand hielt, auszuhändigen. Als sie dies nicht tat, habe er zugeschlagen und die Handys entrissen. Die 13-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchtete er zunächst zu Fuß. Hierbei wurde er von der 13-Jährigen verfolgt. Nachdem diese ihn eingeholt hatte, gab er nach Aufforderung die Mobiltelefone zurück und verschwand. Eine sofort nach Bekanntwerden des Sachverhalts eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief zunächst ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen. In den Fokus geriet hierbei ein 25-jähriger Tunesier. Er wurde am Mittwoch, 28. Dezember 2022, also lediglich zwei Tage nach der Tat, im Stadtgebiet festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Tag darauf Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Raubes. Der Festgenommene befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.