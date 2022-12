HOHENROTH, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Nacht zum Freitag ist ein Pkw von der Fahrbahn der Kreisstraße NES21 abgekommen. Die beiden Insassen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag die 37-jährige Beifahrerin ihren Verletzungen.



Am frühen Freitagmorgen, gegen 03.10 Uhr, ereignete sich der Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Hohenroth und Leutershausen. Dem Sachstand nach war der mit zwei Personen besetzte Mercedes in Richtung Leutershausen unterwegs, kam hier alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort und fanden die zwei Insassen des massiv beschädigten Fahrzeugs mit schweren Verletzungen vor.



Nach einer Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den 33-jährigen Fahrer und die 37-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld in ein Krankenhaus. Trotz der bereits am Unfallort eingeleiteten notärztlichen Erstversorgung erlag die 37-Jährige letztlich ihren Verletzungen. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



Mit den Unfallermittlungen ist die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale betraut. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger hinzugezogen.



Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09771/606-0 mit der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale in Verbindung zu setzen.