REHAU, LKR. HOF. Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Hof in Rehau einen tschechischen Kleintransporter. Es stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Darüber hinaus kamen weitere Straftaten ans Licht.

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, hielten die Beamten den Kleintransporter und seine 3 Insassen im Landkreis Hof an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrer, ein 40-jähriger Tscheche, stand unter Drogeneinfluss. Das Fahrzeug war mit deutschen Kennzeichen versehen, die, wie sich beim Abgleich der Daten herausstellte, einem Mann aus Rehau gestohlen wurden. Darüber hinaus fand die Polizei eine Reihe an Gegenständen, die aus Diebstählen stammten, wie Dekorationsware und elektronische Geräte. Der Entwendungsschaden liegt bei rund 600 Euro. Die Insassen haben sich nun wegen verschiedener Delikte zu verantworten. In anderer Sache bestand gegen den Fahrer zudem bereits ein Untersuchungshaftbefehl, weshalb er festgenommen wurde.