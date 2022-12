BURGHAUSEN, Lkr. ALTÖTTING. Nach dem dreisten Diebstahl einer EC-Karte zum Nachteil eines 79-jährigen Seniors Mitte Oktober 2022 in Burghausen fahndet die Polizei nun mit Fotos nach einer bislang unbekannten tatverdächtigen Frau.

Am 17.10.2022 kam es in der Klausenstraße in Burghausen zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 79-Jährigen, wodurch eine bislang unbekannte Täterin die EC-Karte des Geschädigten erlangte. Unmittelbar nach dem Entwenden wurde die Karte durch die unbekannte Täterin in Marktl und Haiming bei Banken und Verbrauchermärkten benutzt. Hierbei konnten auch Lichtbilder der Unbekannten aufgenommen werden.

Aufgrund bislang bekannter Erkenntnisse könnte die Unbekannte für mehrere ähnliche Delikte auch überregional in Frage kommen. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Traunstein wendet sich die Burghauser Polizei nun an die Öffentlichkeit:

Wer kann Hinweise zur unbekannten Täterin geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter 08677/9691-0 oder an jede andere Polizeidienststelle in Bayern.