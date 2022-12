Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

BERG, LKR. HOF. Eine nicht geringe Menge Kokain entdeckten Angehörige der Verkehrspolizei Hof bei einem Busreisenden am frühen Freitagmorgen. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 0.50 Uhr legte der Reisebus eine Pause ein. Beamte der Verkehrspolizei Hof wurden dabei auf einen 28-jährigen Fahrgast aufmerksam, der an dem Rasthof den Bus verließ.

Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes, endeckten die Polizisten über 100 Gramm Kokain. Die Beamten nahmen den Beschuldigten daraufhin fest.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafrechtlich verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ der Richter am Amtsgericht gegen den Mann am Freitagmittag Haftbefehl.