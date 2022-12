2043. Einsätze wegen des unerlaubten Zündens von Pyrotechnik – Stadt und Landkreis München

Mit dem Beginn des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen am Donnerstag, 29.12.2022 kam es bislang zu über 130 Einsätzen der Münchner Polizei wegen des unerlaubten Zündens dieser Gegenstände. Viele Bürger wählten den Notruf der Polizei, um sich über die Knallerei zu beschweren.

In den überwiegenden Fällen konnten die Polizeistreifen vor Ort niemanden mehr antreffen. Bei einigen Einsätzen wurden vor Ort Gruppen von Kindern oder Jugendlichen angetroffen. Sie wurden eindringlich belehrt, dass sie beim Zünden der Pyrotechnik Verstöße nach dem Sprengstoffgesetz begehen. Teilweise wurde Pyrotechnik sichergestellt und an die Eltern übergeben.

Am Donnerstag, 29.12.2022, gegen 09:40 Uhr, alarmierte ein Zeuge über den Notruf 110 die Münchner Polizei und er teilte mit, dass eine männliche Person im Bereich der Föhringer Allee in Unterföhring einen Feuerwerkskörper unerlaubt gezündet hätte.

Zwei Streifen der Polizeiinspektion 26 (Ismaning) fuhren zur Einsatzörtlichkeit und trafen dort auf einen 17-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Zeugen konnten vor Ort den Vorfall bestätigen und der 17-Jährige wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz angezeigt.

Am Donnerstag, 29.12.2022, gegen 18:40 Uhr, meldeten Zeugen dem Polizeinotruf 110 eine brennende Hecke im Bereich der Dülferstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen und durch Zeugenhinweise ergab sich der Verdacht, dass mehrere jüngere Personen Pyrotechnik in die Hecke geworfen haben könnten. Fahndungsmaßnahmen nach diesen Tatverantwortlichen verliefen erfolglos.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2044. Festnahme eines Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl – Altstadt

Am Dienstag, 27.12.2022, gegen 17.40 Uhr, konnte ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in der Neuhauser Straße beobachtet werden, wie er einen Elektroartikel einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte.

Der 17-Jährige konnte nach dem Kassenbereich von vier Sicherheitsmitarbeiterin des Gewerbebetriebs aufgehalten werden. Im Büro der Sicherheitsmitarbeiter wehrte sich der 17-Jährige im Anschluss gegen die Festhaltung. Dabei beleidigte und bedrohte er die Mitarbeiter fortwährend.

Die hinzugerufene Streife der Münchner Polizei übernahm die Sachbearbeitung und entließ den 17-Jährigen im Anschluss. Ein Erziehungsberechtigter wurde über den Vorfall informiert. Der 17-Jährige wird nun wegen des räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

Das Kommissariat 23 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2045. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Wohnungseinbruch – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 29.12.2022, gegen 07:30 Uhr, meldete ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München, dass im Moment jemand versuche gewaltsam in seine Wohnung einzudringen. Er konnte durch den Türspion eine männliche Person erkennen, welche versuchte die Tür aufzuhebeln. Auf Ansprache flüchtete der Täter zunächst in unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 25-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 25-Jährige trug unter anderem Pakete mit sich, die einem weiteren Bewohner des Anwesens zugeordnet werden konnten. Diese waren ursprünglich vor deren Wohnungstür abgelegt worden.

Da der Tatverdächtige stark alkoholisiert wirkte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach erfolgter Anzeigenerstellung wurde der 25-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wird nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl und Diebstahl ermittelt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2046. Zwei Festnahmen nach Einbruch in Gewerbebetrieb – Ottobrunn

Am Donnerstag, 29.12.2022, gegen 21:00 Uhr, stellte eine Streife der Münchner Polizei verdächtige Geräusche im Bereich eines Gewerbebetriebes in der Putzbrunner Straße fest. Die Streife konnte einen 34-Jährigen mit Wohnsitz in München kontrollieren, der den Gewerbebetrieb verließ und zu einem 41-Jährigen mit Wohnsitz in München, der in einem Fahrzeug unmittelbar vor dem Gebäude wartete, gehen wollte.

Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 34-Jährige zusammen mit dem 41-Jährigen im Gewerbebetrieb eingebrochen war und hier Lebensmittel entwendet hatte.

Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall eingeleitet. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2047. Verkehrskontrolle führt zu vorläufigen Festnahmen nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines Krades – Laim

Am Donnerstag, 29.12.2022, gegen 03:00 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion 41 (Laim) ein Motorroller (Vespa) auf, mit dem zwei weibliche Personen fuhren. Bei der Sozia handelte es sich um eine weibliche Jugendliche, die keinen Helm trug. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle.

Als der Roller an der Kreuzung Fürstenrieder Straße Ecke Landsberger Straße verkehrsbedingt anhielt, wollen die Beamten die beiden Personen kontrollieren. Als die Ampel auf Grün schaltete, versuchten sich beide Personen mit dem Roller der Kontrolle zu entziehen. Der Roller und die beiden Personen konnten dann durch die Streife in der Lutzstraße gestellt werden. Hier fand dann die Kontrolle statt.

Bei den beiden Personen handelt es sich um zwei Schülerinnen, beide 16 Jahre alt und beide mit Wohnsitzen in München. Vor Ort fanden sich Hinweise am Roller, die auf einen Diebstahl hindeuteten. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall eingeleitet. Beide wurden vorläufig festgenommen. Bei der 16-jährigen Fahrerin konnten leichte Verletzungen festgestellt werden, zudem fanden sich am Roller Spuren von einem Sturz. Dies bestätigten auch die beiden Aussagen der Tatverdächtigen. Daraufhin wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen, der die Verletzungen in Augenschein nahm.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 16-Jährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Roller wurde sichergestellt. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass die 16-jährige Fahrerin nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller besaß. Auch hier wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.