MEMMINGEN. Am Donnerstag, den 29.12.2022, gegen 18:05, geriet eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Brand wurde zufällig durch einen Passanten entdeckt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Brand bereits auf zwei weitere Gartenhütten übergegriffen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 30.000,00 EUR. Bei dem Brand waren insgesamt 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen, der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der konkreten Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen.

(KPI Memmingen – KDD)