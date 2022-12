REGENSBURG. Die Fassade sowie der Briefkasten eines Tauchgeschäfts wurden beschädigt. Bereits in der Vergangenheit kam es dort mehrfach zu Sachbeschädigungen mit möglicherweise politischem Hintergrund. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 23.12.2022, 18:00 Uhr und 24.12.2022, 13:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Tauchgeschäft in der Prüfeninger Straße in Regensburg, indem sie große Plakate mit Leim an der Eingangstüre und den Schaufenstern anbrachten. Die Plakate enthielten beleidigenden Inhalt, der auf einen politischen Hintergrund der Tat hindeutet. Außerdem beschädigten vermutlich dieselben Täter den Briefkasten des Geschäfts indem sie Bauschaum einfüllten. Zudem hinterließen die Täter Flyer, die inhaltlich mit den Plakaten übereinstimmten. Beim Geschäftsinhaber handelt es sich um einen Regensburger Stadtrat.

An der Wohnadresse des Geschäftsinhabers im Stadtteil Weichs wurde der Briefkasten auf gleiche Art beschädigt. Auch hier wurden die gleichen Flyer bei Nachbarn hinterlassen.

Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 150 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie im Tatzeitraum Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0941/506-2888.