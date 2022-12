THURNAU, LKR. KULMBACH. Bei einem Brand einer Garage am Donnerstagmorgen erlitt ein Mann eine Rauchgasvergiftung und es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 6.45 Uhr ging der Notruf über den Brand einer Garage im Gemeindeteil Hutschdorf ein. Als die Feuerwehrkräfte in der Straße „Schützenleite“ eintrafen, standen die zwei in der Garage geparkten Autos bereits in Brand. Der 52-jährige Bewohner des Hauses erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste für eine medizinische Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Da die Flammen auch auf die Fassade des angebauten Einfamilienhauses übergriffen, entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.