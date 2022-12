SONTHEIM. Am Donnerstagmorgen gegen 08:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2011 zwischen Ottobeuren und Attenhausen. Dabei befuhr ein 19-Jähriger die Straße von Ottobeuren kommend in Richtung Attenhausen. Nach der Linkskurve etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Attenhausen kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Zuvor touchierte er die Schutzplanke und die Steinmauer einer Grabenentwässerung , anschließend drehte sich der Pkw noch um 180 Grad bis er zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit dem Hubschrauber in ein Klinikum verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Straße wurde durch die Feuerwehr für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren Attenhausen und Sontheim mit rund 30 Mann im Einsatz. (PI Mindelheim)