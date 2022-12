2036. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 13:50 Uhr, wendete ein 72-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Hyundai Pkw auf der Egmatinger Straße. Der Pkw stand am Fahrbahnrand an einer Zufahrt zu einem Feldweg in Richtung Egmating (östliche Fahrtrichtung). Der 72-Jährige wollte sein Fahrzeug hier wenden, um weiter zurück in Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu fahren (westliche Fahrtrichtung). Im Fahrzeug befand sich noch eine 70-Jährige als Beifahrerin.

Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Land Rover Pkw auf der Egmatinger Straße von Höhenkirchen-Siegertsbrunn kommend in Richtung Egmating. Es kam während dem Wendemanöver des 72-Jährigen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

In Folge des Zusammenstoßes wurden alle Beteiligten verletzt. Der 72-Jährige sowie die 70-Jährige wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige begibt sich selbst zum Arzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Egmatinger Straße zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Egmating für ca. eine halbe Stunde gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2037. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 15:40 Uhr, wollte ein 91-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw von der Gabelsbergerstraße nach links in die Augustenstraße (stadtauswärts) abbiegen.

Zeitgleich überquerte ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß die Gabelsbergerstraße auf einer dortigen Fußgängerfurt.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Der 75-Jährige wurde von der Pkw-Front erfasst, kam zu Sturz und wurde mehrere Meter mitgeschliffen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 75-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2038. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt; ein Pkw flüchtet – Moosach

Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw, die Allacher Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Untermenzinger Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Im Fahrzeug befand sich noch eine 48-jährige als Beifahrerin und ein Kleinkind.

Zeitgleich fuhr ein Mercedes Pkw die Allacher Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden alle Insassen des VW verletzt. Die drei verletzten Personen wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes entfernte sich danach vom Unfallort, ohne dass der Fahrer seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachkam. Die eingesetzten Streifen konnten den Mercedes im Bereich der Bautzener Straße kurz danach feststellen, der dort ohne Insassen abgestellt war. Die Ermittlungen zur Feststellung des verantwortlichen Fahrzeugführers wurden aufgenommen.

Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der zurückgelassene Mercedes wurde sichergestellt und zur Polizeiverwahrstelle gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2039. Wohnungseinbruch – Haidhausen

Im Zeitraum von Donnerstag, 22.12.2022, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, 28.12.2022, 13:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im vierten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in Haidhausen ein.

Der oder die Täter gelangten über eine Feuerleiter bis in die Etage und drangen gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung ein. In der Wohnung wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Täter entfernten sich danach vom Tatort.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Weißenburger Straße und Pariser Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2040. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug – Ramersdorf

Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 16:00 Uhr, konnte eine Streife der Münchner Verkehrspolizei in der Endorfer Straße eine Person dabei beobachten, wie diese in einem dort geparkten Polo Pkw das Innere des Wagens durchwühlte. Die Person wurde kontrolliert. Es handelt sich hier um einen 37-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz.

Im Zuge der Kontrolle wurde die Halterin des Fahrzeuges kontaktiert. Sie gab an, den 37-Jährigen nicht zu kennen und so erhärtete sich der Verdacht eines versuchten Diebstahls. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 37-Jährigen eingeleitet. Nach der erfolgten polizeilichen Anzeigenaufnahme wurde er entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2041. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Blumenau

Am Mittwoch, 28.12.2022, gegen 13:15 Uhr, meldete ein Zeuge über den Notruf der Münchner Polizei eine männliche Person, welche mit einem schwertähnlichen Gegenstand die Blumenauer Straße entlangging. Diese Person betrat dann einen Supermarkt und entwendete dort Lebensmittel. Sofort wurden über zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Als die Person den Supermarkt wieder verlassen hatte, konnte diese durch die alarmierten Streifen gestellt werden.

Bei der anschließenden Festnahme leistete die Person erheblichen Widerstand und verletzte vier Polizeibeamte leicht. Es handelt sich bei der Person um einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in München. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der schwertähnliche Gegenstand und die entwendeten Waren wurden sichergestellt.

Der 32-Jährige wurde angezeigt wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und eines Diebstahls mit Waffen.

Das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2042. Verkehrskontrolle eines E-Scooterfahrers führt zu dessen Festnahme – Untermenzing

Am Dienstag, 27.12.2022, gegen 23:15 Uhr, führte eine Streife der Münchner Polizei in der Allacher Straße eine Verkehrskontrolle bei einem E-Scooterfahrer durch. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Während der Kontrolle konnten bei dem 19-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Zudem ergab ein Atemalkoholtest eine geringe Alkoholisierung. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters nicht zu dem Fahrzeug gehört. Dazu besteht der Verdacht, dass der 19-Jährige nicht der rechtmäßige Besitzer des E-Scooters ist. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Im Anschluss wurde der 19-Jährige nach richterlicher Vorführung entlassen. Er wurde angezeigt wegen der Diebstähle sowie mehrerer Verkehrsdelikte.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.