WÜRZBURG/HEUCHELHOF. Am Dienstagnachmittag versuchte ein bislang Unbekannter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Die Balkontüre hielt allerdings Stand. Die Kripo sucht nun Zeugen der Tat.



Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr machte sich ein bislang Unbekannter an einer Balkontüre eines Einfamilienhauses am Wiener Ring zu schaffen. Mutmaßlich mit einer Bohrmaschine versuchte sich der Täter Zugang zum Haus zu verschaffen. Trotz Bohr- und Hebelversuchen hielt die Balkontüre Stand. Daraufhin trat der Einbrecher seine Flucht in unbekannte Richtung an.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.