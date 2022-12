BAYREUTH. Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in eine Tankstelle in Bayreuth ein. Sie entwendeten aus dem Verkaufsraum Waren im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Betreiber der Tankstelle am Meranierring stellte am Mittwochmorgen fest, dass Einbrecher über die aufgebrochene Schiebetüre ins Innere der Räumlichkeiten gelangt waren. Die Täter hatten es vorrangig auf Tabakwaren abgesehen und stahlen hiervon eine größere Menge. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Wer hat in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle am Meranierring in Bayreuth gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.